Путин победил на выборах президента с 87,28% голосов по итогам обработки всех протоколов - ЦИК

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. На втором месте - депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов с 4,31% голосов. На третьем - вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков с 3,85% голосов. На четвертом месте, по данным ЦИК, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,2% голосов избирателей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».