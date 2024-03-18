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СНГ 18.03.2024 16:30

Путин победил на выборах президента с 87,28% голосов по итогам обработки всех протоколов - ЦИК

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК.

На втором месте - депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов с 4,31% голосов. На третьем - вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков с 3,85% голосов.

На четвертом месте, по данным ЦИК, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,2% голосов избирателей.

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Тэги: РОССИЯ, ВЫБОРЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ЦИК


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