Путин лидирует на выборах президента РФ почти с 88% голосов по итогам обработки 24,4% протоколов - глава ЦИК

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,97% голосов по итогам обработки 24,4% протоколов, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Путин Владимир Владимирович - подано голосов 15 млн 755 тыс. 224 голоса. 87,97%", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК в воскресенье. На втором месте - депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов - 681 тыс. 309 (3,8%). На третьем - вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков - 667 тыс. 448 голосов (3,73%). На четвертом - глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий 529 тыс. 260 (2,96%).

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