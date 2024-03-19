Путин поручил спецслужбам РФ усилить антитеррористическую работу

Президент РФ Владимир Путин дал поручение спецслужбам усилить антитеррористическую работу.

"Прошу ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации Национального антитеррористического комитета серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, понимая, что мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсенале которого - широкие информационные, технические, финансовые возможности", - сказал Путин во вторник на расширенном заседании коллегии ФСБ.

"Мы знаем их возможности по всем направлениям, включая методы разведывательной деятельности, да и террористические методы", - добавил президент, напомнив в пример о подрыве газопровода "Северный поток".