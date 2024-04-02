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СНГ 02.04.2024 16:47

Глава МИД Молдовы назвал наихудшими отношения Кишинева с Москвой за время независимости республики

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что отношения с Россией находятся в самой низкой точке после провозглашения независимости республики.

"Отношения с Россией находятся на самом низком уровне в современной истории республики Молдова... мы не видим предпосылок для улучшения наших отношений с Россией", - сказал Попшой во вторник в передаче на общественном телеканале Moldova-1.

"Россия представляет наибольшую угрозу для национальной безопасности, и об этом говорится в принятом в прошлом году новом документе - стратегии безопасности республики Молдова", - заявил министр, отметив, что "там черным по белому написано, что РФ является главной угрозой для национальной безопасности республики Молдова".

Попшой также заявил, что процесс денонсации соглашений, подписанных в рамках СНГ, будет продолжен.

"Молдавия подписала в рамках СНГ около 300 соглашений. Мы выявили более 100 соглашений, которые могут быть расторгнуты по разным причинам. Главная из них заключается в том, что эти соглашения так и не были реализованы, они не принесли ощутимых преимуществ нашим гражданам. Некоторые из них уже денонсировала значительная часть стран СНГ", - сказал министр.

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Тэги: МОЛДОВА, МИД, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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