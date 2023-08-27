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Внешняя политика 27.08.2023 10:40

МИД Азербайджана выразил надежду на дальнейшее расширение стратегического сотрудничества с Молдовой

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Молдову по случаю Дня независимости, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

"По случаю Дня независимости мы поздравляем народ и правительство нашего друга и партнера Молдовы и выражаем наилучшие пожелания!", - отмечается в поздравлении, опубликованной в соцсети "Х".

МИД Азербайджана выразил надежду на дальнейшее расширение стратегического сотрудничества между двумя странами.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МОЛДОВА, МИД, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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