МИД Азербайджана выразил надежду на дальнейшее расширение стратегического сотрудничества с Молдовой

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Молдову по случаю Дня независимости, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. "По случаю Дня независимости мы поздравляем народ и правительство нашего друга и партнера Молдовы и выражаем наилучшие пожелания!", - отмечается в поздравлении, опубликованной в соцсети "Х". МИД Азербайджана выразил надежду на дальнейшее расширение стратегического сотрудничества между двумя странами. В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».