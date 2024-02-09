Санду поздравила Алиева с победой на выборах президента, готова к активизации сотрудничества между Баку и Кишиневом

Президент Молдовы Майа Санду поздравила Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

"Примите мои искренние поздравления в связи с Вашим переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики. Надеюсь, что традиционные дружественные отношения между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой, основанные на принципах взаимного уважения и доверия, лягут в основу развития сотрудничества между нашими странами", - говорится в поздравительном послании.

Президент Молдовы указала на конструктивный характер политического диалога между двумя странами и подтвердила готовность Кишинева к углублению двусторонних отношений.

"Уверена, что совместными усилиями мы сможем еще больше активизировать молдавско-азербайджанское сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и сельскохозяйственной сферах на благо граждан наших стран", - отметила Санду.

Н.Аббасова