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Внешняя политика 02.03.2024 18:00

Главы МИД Азербайджана и Молдовы обсудили вопросы сотрудничества

На полях Дипломатического форума в Анталье глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Молдовы Михайем Попшой, говорится в публикации анешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

"На полях Дипломатического форума в Анталье министр Джейхун Байрамов провел встречу с главой МИД, заместителем премьер-министра Молдовы Михайем Попшой. Встреча была посвящена двустороннему партнерству, а также вопросам, представляющим взаимный интерес в региональной и международной повестке дня", - отмечается в публикации.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МОЛДОВА, МИД


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