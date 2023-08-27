Алиев доволен уровнем отношений между Азербайджаном и Молдовой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Молдовы Майе Санду по случаю национального праздника Республики - Дня независимости, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Азербайджанский лидер в своем послании выразил удовлетворение нынешним уровнем двусторонних отношений.
"Вызывает удовлетворение успешное развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой, основанных на добрых традициях. Высокий уровень наших политических отношений создал хорошую основу для расширения взаимовыгодного сотрудничества по ряду направлений", - отмечается в письме.
Алиев также выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой.
"Уверен, что мы и впредь успешно продолжим наши усилия по укреплению традиционных дружественных отношений между Азербайджаном и Молдовой, углублению нашего эффективного сотрудничества в рамках как двусторонних, так и международных организаций в соответствии с интересами наших народов, а также в полной мере задействуем потенциал нашей совместной деятельности", - подчеркнул президент Азербайджана.
В.Алиев
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