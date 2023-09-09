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Внешняя политика 09.09.2023 19:20

Молдова не признает «президентские выборы» в Карабахе

Молдова не признает так называемые "выборы", состоявшиеся 9 сентября в Карабахском регионе Азербайджана, поскольку они противоречат основополагающим нормам и принципам международного права, говорится в заявлении министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции подтверждает решительную поддержку Республикой Молдова суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ", - отмечается в заявлении МИД.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МОЛДОВА, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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