Глава МИД Молдовы едет с визитом в Германию

Глава МИД Молдовы Михай Попшой по приглашению своей немецкой коллеги Анналены Бербок едет с рабочим визитом в Берлин, стороны обсудят укрепление двусторонних отношений.

"В ходе визита будут обсуждаться темы, связанные с ситуацией в регионе, возможностями укрепления двусторонних отношений, а также поддержкой Германией Республики Молдова на европейском пути", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе молдавского внешнеполитического ведомства.

Министры проведут встречу во вторник, после беседы запланирована совместная пресс-конференция, отметили в пресс-службе.