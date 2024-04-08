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Дальнее зарубежье 08.04.2024 15:34

Глава МИД Молдовы едет с визитом в Германию

Глава МИД Молдовы Михай Попшой по приглашению своей немецкой коллеги Анналены Бербок едет с рабочим визитом в Берлин, стороны обсудят укрепление двусторонних отношений.

"В ходе визита будут обсуждаться темы, связанные с ситуацией в регионе, возможностями укрепления двусторонних отношений, а также поддержкой Германией Республики Молдова на европейском пути", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе молдавского внешнеполитического ведомства.

Министры проведут встречу во вторник, после беседы запланирована совместная пресс-конференция, отметили в пресс-службе.

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Тэги: МОЛДОВА, ФРГ, МИД, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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