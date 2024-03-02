Москва готова оказывать содействие в решении вопросов, предусмотренных трехсторонними договоренностями - Лавров

Москва готова оказывать содействие в решении вопросов, предусмотренных трехсторонними договоренностями между Россией, Азербайджаном и Арменией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Дипломатического форума в Анталье.
"У нас регулярный диалог с азербайджанскими коллегами. Они подтверждают свою готовность решать все вопросы в соответствии с серией трехсторонних заявлений, которые были приняты между Россией, Азербайджаном и Арменией на высшем уровне - и в том, что касается разблокирования всех коммуникаций в регионе, и в отношении делимитации границы между Азербайджаном и Арменией при консультативном содействии РФ, и в отношении подготовки мирного договора. Москва готова оказывать содействие в решении этих вопросов", - сказал Лавров.
Он отметил, что посол по особым поручениям МИД РФ совсем недавно побывал в столице Азербайджана. "Что касается визита в армянскую столицу, то армянские коллеги не подтвердили его", - добавил министр.
По мнению Лаврова, прогресс в решении армяно-азербайджанского вопроса будет зависеть от того, насколько честно будут выполняться трехсторонние договоренности руководителей России, Азербайджана и Армении.
"Те заявления, которые звучат на ежедневной основе из уст армянского руководства, заставляют задуматься над тем, что в реальности происходит и как это учитывать в наших практических шагах", - отметил Лавров.
В.Алиев
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