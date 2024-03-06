Лавров и Мирзоян обсудили процесс нормализации между Арменией и Азербайджаном - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с армянским коллегой Араратом Мирзояном двусторонние и региональные вопросы, взаимодействие Москвы и Еревана в рамках интеграционных объединений, сообщили в среду в МИД России.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, включая процесс армяно-азербайджанской нормализации, а также взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Разговор министров состоялся накануне. Как сообщили в пресс-службе МИД Армении, он прошел по инициативе российской стороны.