Лавров и Мирзоян обсудили процесс нормализации между Арменией и Азербайджаном - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с армянским коллегой Араратом Мирзояном двусторонние и региональные вопросы, взаимодействие Москвы и Еревана в рамках интеграционных объединений, сообщили в среду в МИД России.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, включая процесс армяно-азербайджанской нормализации, а также взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Разговор министров состоялся накануне. Как сообщили в пресс-службе МИД Армении, он прошел по инициативе российской стороны.
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