Пашинян и Квин обсудили процессы на Южном Кавказе

Углубление отношений Еревана с Вашингтоном обсудили на встрече во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян и посол США в республике Кристина Квин.

"Премьер-министр заявил о важности постоянного развития сотрудничества Армения-США и подчеркнул поддержку США в эффективном осуществлении демократических реформ в Армении. Никол Пашинян отметил, что правительство Армении высоко оценивает усилия США в мирном процессе Армения-Азербайджан и шаги, направленные на установление стабильности в регионе", - сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Отмечается, что Пашинян и Квин "обсудили вопросы, связанные с углублением двустороннего сотрудничества в различных направлениях, а также стратегический диалог Армения-США".

"Состоялся обмен мнениями относительно процессов, происходящих на Южном Кавказе, возможностей разблокирования региональных инфраструктур", - заявили в правительстве.