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Регион 11.03.2024 23:18

США хотят направить $52 млн в 2025 году на помощь Армении

США в рамках бюджета на 2025 финансовый год запрашивают $52 млн на развитие экономики и демократии Армении, сообщила в понедельник представитель американского Госдепа Трэйси Карсон.

"По вопросу Армении - бюджет предусматривает выделение $52 млн", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о том, сколько США запрашивают у Конгресса на "экономическую и демократическую устойчивость Армении".

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Тэги: США, БЮДЖЕТ, АРМЕНИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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