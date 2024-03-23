Американские сенаторы одобрили законопроект по финансированию ряда федеральных структур

Сенат США в ночь на субботу принял законопроект о финансировании ряда американских правительственных ведомств, что позволило избежать шатдауна, сообщило Associated Press.

По данным агентства, "за" высказались 74 сенатора. "против" - 24.

Ожидается, что позже в субботу этот документ подпишет президент США Джо Байден.

"Это был очень долгий и трудный день, но мы только что достигли соглашения о завершении работы по финансированию правительства", - сказал, комментируя ход переговоров, лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер.

Пакет предусматривает финансирование в размере $1,2 трлн ряда государственных ведомств, в частности, министерств обороны, внутренней безопасности, здравоохранения, социальных служб.

Накануне его уже одобрила плата представителей, "за" проголосовали 286 членов нижней палаты Конгресса США, "против" - 134.

Документы объемом более 1 тыс. страниц подготовили на основе договоренностей, ранее заключенных лидерами обеих палат Конгресса Чаком Шумером и Майком Джонсоном с президентом США Джо Байденом.

Ранее в марте Байден подписал пакет из шести законопроектов, которые предусматривают выделение более $460 млрд на финансирование, в частности, министерств по делам ветеранов, сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищного строительства и развития городов, юстиции, торговли и энергетики.