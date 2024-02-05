Подготовленный в сенате США законопроект о безопасности предусматривает $60 млрд помощи Украине

Дополнительный пакет мер по обеспечению национальной безопасности стоимостью $118,28 млрд, который был обнародован по итогам длительных переговоров администрации и сенаторов от двух партий, включает $60,06 млрд на поддержку Украины.

Из них $19,85 млрд должны пойти на восполнение запасов военного вооружения и техники, предоставленных Украине со складов Пентагона; $13,8 млрд - на закупки Украиной оружия и боеприпасов в США; $14,8 млрд - на продолжение поддержки Украины со стороны США посредством военной подготовки, обмена разведданными и других вспомогательных мероприятий.

Законопроект также включает $8 млн на продолжение надзора за американской помощью.