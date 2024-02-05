Сенат США обнародовал законопроект о безопасности границы и об оказании помощи Израилю и Украине

Участники переговоров в американском сенате в ночь на понедельник по времени Москвы обнародовали подготовленный ими законопроект об охране границы между США и Мексикой, который являлся условием республиканцев для разблокирования помощи Украине, сообщают СМИ.
Он включает $60,06 млрд на поддержку Украины, $14,1 млрд на помощь Израилю, $2,44 млрд на поддержку операций Центрального командования США "и покрытие боевых расходов, связанных с конфликтом в Красном море".
Кроме того, запланировано выделить $10 млрд на гуманитарную помощь населению сектора Газа и Западного берега.
Предусмотрено также выделение $4,83 млрд "на поддержку ключевых региональных партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе и сдерживание агрессии со стороны правительства Китая".
Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил, что намерен вынести законопроект на голосование в среду текущей недели.
Достижение сделки приветствовал президент Джо Байден, который завил: "Я решительно поддерживаю это".
В распространенном Белым домом заявлении Байдена говорится, что принятие законопроекта позволит США "продолжать жизненно важную работу вместе с партнерами по всему миру" по поддержке Украины, а также "предоставить Израилю все необходимое".
В то же время Байден сказал, что "если вы верите, как и я, что мы должны обезопасить границу сейчас, бездействие - это не вариант".
"Теперь республиканцы палаты представителей должны принять решение. Хотят ли они решить проблему? Или они хотят продолжать играть в политику с границей? Я принял свое решение. Я готов решить проблему. Я готов обезопасить границу", - заявил президент.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон в свою очередь в эфире телеканала NBC подтвердил в воскресенье, что палата на этой неделе рассмотрит свой законопроект, который будет включать военную помощь Израилю в размере $17,6 млрд, а также "необходимое финансирование вооруженных сил США в ближневосточном регионе".
В него не включены помощь Украине и финансирование безопасности границы.
Азербайджан демонстрирует продукцию ОПК на выставке World Defence Show 2024 в Эр-Рияде
Азербайджанский спецназ отработал прорыв обороны противника
МИД Азербайджана: неспособность партнеров заставить Армению устранить минную угрозу приводит к еще большим жертвам среди граждан Азербайджана
Премии Фонда аграрного страхования в 2023г составили 16,9 млн манатов
Доля ЛУКОЙЛа в Яндексе составит около 10%, акционеры нефтяной компании в сделку не вовлечены
В Лос-Анджелесе вручили премии «Грэмми»
Генпрокуратура Азербайджана расследует новый факт подрыва на мине в Тертере
Возвращение корабля Crew Dragon с коммерческими туристами с МКС на Землю перенесли на вторник
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Станьте владельцем квартиры от Yelo Bank!
Студентка Бакинской высшей школы нефти награждена президентской премией
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы