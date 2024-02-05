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Дальнее зарубежье 05.02.2024 09:31

Сенат США обнародовал законопроект о безопасности границы и об оказании помощи Израилю и Украине

Участники переговоров в американском сенате в ночь на понедельник по времени Москвы обнародовали подготовленный ими законопроект об охране границы между США и Мексикой, который являлся условием республиканцев для разблокирования помощи Украине, сообщают СМИ.

Он включает $60,06 млрд на поддержку Украины, $14,1 млрд на помощь Израилю, $2,44 млрд на поддержку операций Центрального командования США "и покрытие боевых расходов, связанных с конфликтом в Красном море".

Кроме того, запланировано выделить $10 млрд на гуманитарную помощь населению сектора Газа и Западного берега.

Предусмотрено также выделение $4,83 млрд "на поддержку ключевых региональных партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе и сдерживание агрессии со стороны правительства Китая".

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил, что намерен вынести законопроект на голосование в среду текущей недели.

Достижение сделки приветствовал президент Джо Байден, который завил: "Я решительно поддерживаю это".

В распространенном Белым домом заявлении Байдена говорится, что принятие законопроекта позволит США "продолжать жизненно важную работу вместе с партнерами по всему миру" по поддержке Украины, а также "предоставить Израилю все необходимое".

В то же время Байден сказал, что "если вы верите, как и я, что мы должны обезопасить границу сейчас, бездействие - это не вариант".

"Теперь республиканцы палаты представителей должны принять решение. Хотят ли они решить проблему? Или они хотят продолжать играть в политику с границей? Я принял свое решение. Я готов решить проблему. Я готов обезопасить границу", - заявил президент.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон в свою очередь в эфире телеканала NBC подтвердил в воскресенье, что палата на этой неделе рассмотрит свой законопроект, который будет включать военную помощь Израилю в размере $17,6 млрд, а также "необходимое финансирование вооруженных сил США в ближневосточном регионе".

В него не включены помощь Украине и финансирование безопасности границы.

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Тэги: США, СЕНАТ, ГРАНИЦА, ЗАКОНОПРЕКТ


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