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Сенат США может проголосовать по законопроекту о границе на будущей неделе

Лидер демократического большинства в сенате американского конгресса Чак Шумер планирует провести процедурное голосование по законопроекту о границе не позднее среды будущей недели, сообщил телеканал NBC.

Как говорится в сообщении, Шумер заявил, что сенаторы планируют опубликовать полный текст иммиграционного пакета, который будет включать финансирование помощи Украине и Израилю, "не позднее воскресенья".

"Это даст членам парламента достаточно времени, чтобы ознакомиться с законопроектом перед голосованием", - сказал он, добавив, что планирует провести первое процедурное голосование по пакету "не позднее среды".

NBC отмечает что ключевые участники переговоров в сенате говорят, что заключили предварительную сделку по ужесточению законов США об иммиграции и предоставлении убежища, "это знаменует значительный прорыв в политически взрывоопасном вопросе в преддверии выборов 2024 года".

Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл сообщил журналистам, что помимо проблемы границы "важно сосредоточиться и на другом: у нас есть два друга, которые находятся в эпицентре масштабной борьбы, Израиль, Украина, им нужна помощь"

Он добавил, что в сенате "есть двухпартийная поддержка как Израиля, так и Украины, надеюсь, в какой-то момент мы окажем им помощь, в которой они нуждаются".

В то же время, отмечает телеканал, давление, которое оказывают на республиканцев в сенате спикер палаты представителей Майк Джонсон и экс-президент Дональд Трамп, которых поддерживает группа крайне правых сенаторов, "может сорвать сделку и свести на нет надежды на одобрение жизненно важной помощи Украине, Израилю и беженцам из Газы".

"Это было предметом обширной дискуссии среди республиканцев в сенате в среду во время обеда за закрытыми дверями, но, по словам нескольких сенаторов (...), никаких конкретных решений принято не было", - говорится в сообщении.

Ранее Джонсон в письме своим коллегам заявил, что согласованный законопроект "умрет" по прибытии в палату представителей, возглавляемую республиканцами.

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Тэги: США, СЕНАТ, ГРАНИЦА, СОГЛАШЕНИЕ


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