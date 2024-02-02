Сенат США может проголосовать по законопроекту о границе на будущей неделе

Лидер демократического большинства в сенате американского конгресса Чак Шумер планирует провести процедурное голосование по законопроекту о границе не позднее среды будущей недели, сообщил телеканал NBC.
Как говорится в сообщении, Шумер заявил, что сенаторы планируют опубликовать полный текст иммиграционного пакета, который будет включать финансирование помощи Украине и Израилю, "не позднее воскресенья".
"Это даст членам парламента достаточно времени, чтобы ознакомиться с законопроектом перед голосованием", - сказал он, добавив, что планирует провести первое процедурное голосование по пакету "не позднее среды".
NBC отмечает что ключевые участники переговоров в сенате говорят, что заключили предварительную сделку по ужесточению законов США об иммиграции и предоставлении убежища, "это знаменует значительный прорыв в политически взрывоопасном вопросе в преддверии выборов 2024 года".
Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл сообщил журналистам, что помимо проблемы границы "важно сосредоточиться и на другом: у нас есть два друга, которые находятся в эпицентре масштабной борьбы, Израиль, Украина, им нужна помощь"
Он добавил, что в сенате "есть двухпартийная поддержка как Израиля, так и Украины, надеюсь, в какой-то момент мы окажем им помощь, в которой они нуждаются".
В то же время, отмечает телеканал, давление, которое оказывают на республиканцев в сенате спикер палаты представителей Майк Джонсон и экс-президент Дональд Трамп, которых поддерживает группа крайне правых сенаторов, "может сорвать сделку и свести на нет надежды на одобрение жизненно важной помощи Украине, Израилю и беженцам из Газы".
"Это было предметом обширной дискуссии среди республиканцев в сенате в среду во время обеда за закрытыми дверями, но, по словам нескольких сенаторов (...), никаких конкретных решений принято не было", - говорится в сообщении.
Ранее Джонсон в письме своим коллегам заявил, что согласованный законопроект "умрет" по прибытии в палату представителей, возглавляемую республиканцами.
Чехия будет представлена на самом высоком уровне на COP29 в Азербайджане – Пекарова Адамова
Байден объявил о санкциях против лиц, представляющих угрозу безопасности на Западном берегу Иордана
Джаббаров обсудил с представителями ЕБРР подготовку к проведению СОР29 в Азербайджане
ГНФАР в январе увеличил продажу инвалюты в 2,2 раза
Манат подешевел к евро, стабилен к рублю, подорожал к лире
Продажи пива в Германии упали на 4,5% в 2023г
Американский корабль Сrew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" отправится на МКС 22 февраля - NASA
Медиамагнат Байрон Аллен направил предложение о покупке Paramount за $14,3 млрд - СМИ
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Оплачивайте образовательные услуги через приложение Yelo
NEQSOL Holding сотрудничает с BSIB для поддержки лиц с аутизмом
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы