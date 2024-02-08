В сенате США заблокировали компромиссный законопроект по охране границ и помощи Украине

В американском сенате заблокировали компромиссный двухпартийный законопроект по безопасности границ, иностранной финансовой помощи, в том числе для Украины и Израиля.
Как передает The Wall Street Journal, против законопроекта проголосовали 50 сенаторов, и это исключает возможность для его продвижения, поскольку для одобрения проектов необходимо 60 из 100 голосов в его поддержку.
Большинство из проголосовавших против - республиканцы, однако к ним присоединились несколько представителей Демократической партии США.
Законопроект включал более $60 млрд помощи Украине, и $14 млрд Израилю.
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