Сенат США одобрил законопроект о временном финансировании правительства

Американский сенат 77 голосами "за" и 13 "против" принял законопроект о краткосрочных расходах, который переносит угрозу остановки финансирования правительства (шатдауна) с ближайших выходных на конец месяца, сообщил The Hill.
Перед рассмотрением законопроекта в сенате его одобрила палата представителей. За законопроект проголосовали 320 конгрессменов, 99 - против.
Документ предусматривает очередное продление временного финансирования правительства до 8 и 22 марта, чтобы предотвратить шатдаун.
До 8 марта сохранится финансирование министерств сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищного строительства и городского развития, по делам ветеранов, энергетики, юстиции, торговли, энергосбережения и других ведомств.
До 22 марта законодатели должны определиться с финансированием Пентагона, законодательной ветви власти и зарубежных операций на 2024-й финансовый год, а также министерств труда, здравоохранения и социальных служб, образования, государственной и внутренней безопасности.
Теперь законопроект будет направлен на подпись президенту Джозефу Байдену.
Накануне американские СМИ сообщили, что лидеры Конгресса договорились о продлении государственного финансирования. Конгрессмены среди прочего согласились, что необходимо продолжить финансирование части правительственных учреждений до 8 марта, остальных - до 22 марта.
В то же время, как отмечают СМИ, вопрос о том, как будет осуществляться финансирование правительства до конца года, остается открытым.
Договоренность о предотвращении шатдауна не включает финансирование границы и иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню.
В январе Байден во избежание шатдауна подписал закон о продлении временного финансирования правительства до марта. Документ предусматривает финансирование некоторых учреждений до 1 марта, других ведомств - до 8 марта.
Баку и Бразилиа провели межмидовские политконсультации
Байрамов примет участие в Анатолийском дипломатическом форуме
Баку и Берлин обсудили двустороннее сотрудничество и переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Германии
В ЕС анонсировали подписание двух документов о сотрудничестве в сфере ВИЭ в ходе визита еврокомиссара Симсон в Азербайджан
IRAERO запускает прямой рейс из Омска в Баку
Иностранцы совершили в январе в Азербайджане операции с банковскими картами на 188 млн манатов
Страны ЕС в 2023г поставили в Азербайджан духов и туалетной воды на 21 млн евро
Бывшее здание посольства Италии в Лондоне выставлено на продажу за $27 млн
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Микрокредит с кэшбэком”
AccessBank осуществил миграцию в процессинговый центр Азерикард
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы