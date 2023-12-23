Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 финансовый год

Президент США Джо Байден подписал ранее одобренный обеими палатами Конгресса проект оборонного бюджета страны на начавшийся 1 октября 2024 финансовый год в размере $886,3 млрд, сообщил Белый дом.
"Сегодня я подписал Закон о санкционировании национальной обороны (NDAA) на 2024 финансовый год", - говорится в распространенном заявлении президента.
Он отметил, что документ определяет финансирование деятельности министерств обороны, энергетики, госдепартамента и разведывательного сообщества, а также программ национальной безопасности.
Закон "предоставляет важнейшие полномочия, которые требуются нам для строительства вооруженных сил, необходимых для сдерживания будущих конфликтов", заявил Байден.
В него среди прочего вошло положение о выделении $800 млн Украине. При этом предусматривается ужесточение контроля над использованием выделяемых Киеву средств.
Закон вводит запрет на заключение по линии Пентагона контактов с энергетическим сектором РФ, предоставление Москве информации в рамках Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если Минобороны и госдеп не подтвердят, что такая информация поступает от российской стороны.
Бюджет предусматривает выделение $14,7 млрд на решение задач, связанных с политикой "сдерживания Китая", в частности ускорение поставок вооружений Тайваню, подготовку его военнослужащих, наращивание масштабов и частоты поведения в Индо-Тихоокеанском регионе военных учений.
Оборонный бюджет на 2024 финансовый год превышает прошлогодний на $28 млрд.
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