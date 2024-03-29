Эрдоган планирует 9 мая посетить США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в начале мая отправиться в США, сообщает в пятницу издание "Дейли сабах" со ссылкой на источники в турецком руководстве.
"Президент Эрдоган планирует визит в США на 9 мая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это будут первые переговоры Эрдогана в Белом доме за время президентства Джо Байдена.
Эрдоган и Байден, как ожидается, обсудят, в частности, ситуацию в секторе Газа, сотрудничество в оборонной сфере и борьбу с терроризмом.
Источник "Дейли сабах" добавил, что глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын позже в пятницу встретится с членами Палаты представителей США в Вашингтоне.
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