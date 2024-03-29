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Регион 29.03.2024 15:20

Эрдоган планирует 9 мая посетить США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в начале мая отправиться в США, сообщает в пятницу издание "Дейли сабах" со ссылкой на источники в турецком руководстве.

"Президент Эрдоган планирует визит в США на 9 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это будут первые переговоры Эрдогана в Белом доме за время ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​президентства Джо Байдена.

Эрдоган и Байден, как ожидается, обсудят, в частности, ситуацию в секторе Газа, сотрудничество в оборонной сфере и борьбу с терроризмом.

Источник "Дейли сабах" добавил, что глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын позже в пятницу встретится с членами Палаты представителей США в Вашингтоне.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, ВИЗИТ


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