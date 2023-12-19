Президент Турции увязал одобрение членства Швеции в НАТО с решениями не только США, но и Канады по поставкам вооружения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение вопроса со стороны США по продаже истребителей F-16 и снятие Канадой эмбарго на поставки оружия может поспособствовать одобрению членства Швеции в НАТО.
"Положительное развитие событий со стороны США в отношении проблемы с F-16 и выполнение Канадой своих обещаний ускорит принятие парламентом положительного решения (по Швеции - ИФ)", - приводят турецкие СМИ слова Эрдогана.
Он отметил, что по данному вопросу "все это взаимосвязано". Эрдоган также напомнил, что Швеция на саммите НАТО в июле этого года заверила Турцию в выполнении своих обязательств, выдвинутых Анкарой для членства Швеции.
"Мы ожидаем, что эти обещания будут выполнены. И мы тщательно за этим следим", - сказал турецкий лидер.
Эрдоган добавил, что президент США Джо Байден в ходе недавнего разговора сказал ему, что когда парламент Турции ратифицирует заявку Швеции, то конгресс США одобрит продажу F-16. Однако, как указал Эрдоган, эти два вопроса должны рассматриваться законодательными органами в двух странах одновременно.
Западные СМИ отмечают, что Канада несколько лет назад ввела эмбарго на экспорт в Турцию ряда военных товаров и технологий, в том числе компонентов, используемых в дронах.
Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. В итоге Анкара пообещала направить заявку Швеции на ратификацию в парламент.
В конце октября Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО. При этом процедуру ратификации еще не провела Венгрия.
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