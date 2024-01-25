Байден призвал Конгресс в ускоренном порядке санкционировать продажу Турции истребителей F-16

Президент США Джо Байден в письме руководителям комитета по международным отношениям сената и комитета по иностранным делам палаты представителей призвал одобрить продажу Турции самолетов F-16 после того, как турецкий парламент ратифицировал вступление Швеции в НАТО, сообщило в агентство Bloomberg.
Согласие парламента Турции на вступление Швеции в НАТО было предварительным условием Вашингтона для продажи истребителей Анкаре.
Как сообщалось, члены парламента Турции проголосовали за ратификацию вступления Швеции в НАТО.
За ратификацию выступили 287 депутатов, 55 проголосовали против.
Теперь документ отправят на подпись президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
После завершения процесса ратификации в Турции Венгрия останется единственным членом альянса, который еще не одобрил членство Швеции, которая в 2022 году подала заявку на вступление в альянс.
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