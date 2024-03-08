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Дальнее зарубежье 08.03.2024 09:45

Байден в очередной раз заявил, что США не стремятся к конфронтации с Китаем

Президент США Джо Байден, выступая в конгрессе с посланием "О положении к стране" заявил, что готов конкурировать с Китаем, но стремится избежать конфронтации.

"Мы хотим конкуренции с Китаем, но не конфликта. И мы находимся в более выгодном положении, чтобы выиграть соревнование в XXI веке против Китая или кого-либо еще, если уж на то пошло", - сказал он.

Он отметил, что во время его пребывания у власти торговый дефицит с Китаем снизился до самого низкого уровня более чем за десятилетие, добился, чтобы передовые американские технологии не использовались в Китае в военных целях.

"Мы выступаем против несправедливой экономической практики Китая. Мы выступаем за мир и стабильность по обе стороны Тайваньского пролива", - подчеркнул президент.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, КОНФРОНТАЦИЯ


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