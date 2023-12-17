Песков: визит Путина в Турцию - на повестке дня, но точных сроков нет

Визит президента Владимира Путина в Турцию - на повестке дня, но пока точных дат нет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Пока нет (сроков - ИФ). Он на повестке дня", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Он подчеркнул, что российская сторона находится в контакте с турецкими партнерами. "Но пока точных дат нет, это вопрос согласования графиков двух президентов", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Он напомнил, что сам Путин ранее сказал, что готов совершить визит, и как только представится возможность, он это сделает. "Сейчас, правда, акцент, естественно, больше на внутренних процессах", - сказал Песков.