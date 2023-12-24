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Внешняя политика 24.12.2023 15:12

Эрдоган поздравил Алиева с днем рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, сообщает сайт азербайджанского лидера.

В своем поздравительном письме Эрдоган пожелав Алиеву здоровья и долгих лет, подчеркнул, что достижения Азербайджана и растущая репутация страны в международном масштабе являются событием, которым гордится Турция.


“Уникальные узы братства и солидарности между Турцией и Азербайджаном, основанные на лозунге «Два государства, одна нация», продолжат формировать, как и сегодня прочную основу для наших отношений в будущем,”, - подчеркнул Эрдоган.


Х. Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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