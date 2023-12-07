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Регион 07.12.2023 16:59

Эрдоган заявил об отсутствии неразрешимых проблем между Турцией и Грецией

Любые разногласия между Турцией и Грецией возможно урегулировать, уверен турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который в четверг провел в Афинах переговоры с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

"Скажу честно, у нас нет неразрешимых проблем с Грецией", - приводит его слова турецкая газета "Сабах".

"Разногласия существуют даже между двумя братьями, вопрос лишь в желании решить их. Мы желаем урегулировать существующие проблемы через конструктивный диалог, добрососедство и совместными усилиями в рамках международного права", - добавил Эрдоган.

"Контакты на высшем уровне продолжатся, каналы для диалога останутся открытыми", - подчеркнул турецкий президент.

Эрдоган прибыл в Грецию впервые за шесть лет, но с нынешним греческим премьером турецкий президент имел возможность пообщаться "на полях" Генассамблеи ООН, которая прошла в сентябре в Нью-Йорке.

Отношения Греции и Турции осложнились в 2020 году из-за спора вокруг прав на нефтегазовую разведку в части Средиземного моря, которую Греция, а также Республика Кипр считают исключительной экономической зоной.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГРЕЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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