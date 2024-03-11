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Госдеп США запросил около $322 млн на поддержку стран Африки и противодействие влиянию Китая и России на континенте

Госдеп США в соответствии с президентским бюджетом на 2025 финансовый год запросил более $320 млн на поддержку африканских стран и создание противовеса там влиянию КНР и России.

"Мы запросили $322,5 млн на поддержку результатов Саммита лидеров США и Африки, включая обязательства по построению более стабильных, инклюзивных экономик Африки; (...) возрождению демократий и защите прав человека; противодействию влиянию Китая и России (на континенте)", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте Госдепа.

Кроме того, Госдеп запросил $2,9 млрд "на обновление, укрепление и использование лидерства США в многосторонней дипломатии", включая средства на взносы в ООН, ЮНЕСКО и НАТО.

Запрос администрации президента США поступит на рассмотрение в Конгресс и может быть изменен.

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Тэги: США, ГОСДЕП, БЮДЖЕТ, ЗАПРОС


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