Алиев принял помощника Блинкена

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду в Баку помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О`Брайена. Об этом сообщает сайт азербайджанского лидера. Р.Ахмедов

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