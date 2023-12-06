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Внешняя политика 06.12.2023 17:07

Алиев принял помощника Блинкена

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду в Баку помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О`Брайена.

Об этом сообщает сайт азербайджанского лидера.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, США, ГОСДЕП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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