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Внешняя политика 20.10.2023 11:50

Алиев подтвердил заинтересованность в скорейшем подписании мирного договора с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял заместителя помощника госсекретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепа Джошуа Хака.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно процесса обеспечения мира и стабильности в регионе, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», - отмечается в информации на сайте президента Азербайджана.

Алиев на встрече еще раз выразил намерения Азербайджана относительно региональной мирной повестки, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, «продолжения переговоров по мирному договору и его скорейшему подписанию».

На встрече также были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, подчеркивается в информации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, США, АРМЕНИЯ


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