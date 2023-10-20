Алиев подтвердил заинтересованность в скорейшем подписании мирного договора с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял заместителя помощника госсекретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепа Джошуа Хака.
«В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно процесса обеспечения мира и стабильности в регионе, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», - отмечается в информации на сайте президента Азербайджана.
Алиев на встрече еще раз выразил намерения Азербайджана относительно региональной мирной повестки, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, «продолжения переговоров по мирному договору и его скорейшему подписанию».
На встрече также были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, подчеркивается в информации.
Б.Рустамбеков
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