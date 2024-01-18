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Внешняя политика 18.01.2024 11:50

Алиев принял верительные грамоты нового посла США в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял верительные грамоты нового посла США в Баку Марка Либби.

Об этом сообщает сайт азербайджанского лидера.

Кроме этого, Алиев 18 января принял верительные грамоты нового посла Сьерра-Лионе в Азербайджане Шейха Гейена.

Марк Либби - кадровый дипломат, имеющий ранг советника-посланника. Ранее он занимал должность заместителя главы миссии и временного поверенного в делах в представительстве США при Европейском союзе в Брюсселе. Другие зарубежные командировки включают поездки в Варшаву, Нассау, Никосию и Багдад. Свободно говорит на польском и французском языках.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, США, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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