Алиев принял верительные грамоты нового посла США в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял верительные грамоты нового посла США в Баку Марка Либби. Об этом сообщает сайт азербайджанского лидера. Кроме этого, Алиев 18 января принял верительные грамоты нового посла Сьерра-Лионе в Азербайджане Шейха Гейена. Марк Либби - кадровый дипломат, имеющий ранг советника-посланника. Ранее он занимал должность заместителя главы миссии и временного поверенного в делах в представительстве США при Европейском союзе в Брюсселе. Другие зарубежные командировки включают поездки в Варшаву, Нассау, Никосию и Багдад. Свободно говорит на польском и французском языках. Р.Ахмедов

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