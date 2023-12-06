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Внешняя политика 06.12.2023 12:18

Администрация США свела на нет отношения с Азербайджаном - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду услышать от представителя госдепа США, что отношения между Баку и Вашингтоном вернутся на прежний уровень.

«На сегодня ситуация такова, что посредническая миссия по мирному соглашению с Арменией ведется со стороны ЕС, другое направление московское, также есть США», - сказал Алиев в среду в Баку, отвечая на вопрос участников форума «Карабах: Возвращение домой через 30 лет.

«В Вашингтоне была встреча, но сейчас это направление осталось в стороне, так как представитель госдепартамента США (помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О`Брайен – ИФ), который сейчас в Баку, заявил, что отношения с Азербайджаном у нас как прежде не будут и выдвинул обвинения против Азербайджана. Если он сделал такое заявление, то это означает что отношения как прежде не будут по всем направлениям. Мы это так поняли. Он (О`Брайен – ИФ) заявил, что в отношении высокопоставленных лиц Азербайджана будут применены ограничения для посещения США. Это было впервые за всю историю наших отношений с США. Между нашими странами были стратегические отношения, и эта администрация их свела на нет. Мы не знаем в чем причина. Мы сказали, хорошо, если высокопоставленные лица Азербайджана не могут посещать США, тогда как же наш глава МИД поедет туда? Вы могли бы объяснить, как это будет если будет организована встреча (с главой МИД Армении – ИФ)?», - сказал Алиев.

По его словам, если США скажут, что отношения не будут как прежде, то получается, что Вашингтон отходит от посредничества в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. «Если же они скажут, что отношения останутся как прежде и я надеюсь это сегодня услышать, то мы сможем восстановить вашингтонский процесс. Если этого не произойдет, то (для посредничества в мирном процессе – ИФ) останется только лишь Брюссель и Москва», - добавил президент Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, США, ОТНОШЕНИЯ


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