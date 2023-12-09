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Госдеп одобрил отправку Израилю танковых снарядов на $106,5 млн

Государственный департамент США одобрил отправку Израилю танковых снарядов и сопутствующего оборудования стоимостью $106,5 млн. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.

Речь идет о противотанковых многоцелевых осколочно-фугасных снарядах M830A1 калибра 120-мм.

8 декабря администрация президента США попросила конгресс разрешить продажу 45 тыс. танковых снарядов Израилю для использования в операции ЦАХАЛ (Армии освобождения Израиля) в секторе Газа. Запрос, как отмечает Reuters, поступил на фоне растущей обеспокоенности по поводу использования американского оружия в конфликте Израиля и ХАМАС.

В.Алиев

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ГОСДЕП


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