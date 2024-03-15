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Посол Израиля в США назвал заявления лидера сенатского большинства США о Нетаньяху «контрпродуктивными»

Посол Израиля в США Майкл Герцог охарактеризовал высказывания лидера большинства в Сенате США Чака Шумера о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху как "бесполезные" и "контрпродуктивные".

"Израиль - суверенная демократия", - написал Герцог в социальных сетях.

"Бесполезно, тем более что Израиль находится в состоянии войны против террористической организации ХАМАС, совершающей геноцид, комментировать внутриполитическую ситуацию демократического союзника. Это контрпродуктивно для наших общих целей", - отметил он.

Ранее, в четверг, Шумер призвал Израиль провести новые выборы, поскольку, по его мнению, премьер Биньямин Нетаньяху ведет страну неверным курсом.

"Премьер-министр Нетаньяху сбился с пути, позволив своему желанию выжить как политик взять верх над интересами Израиля", - сказал Шумер, выступая в сенате.

"На этом этапе я считаю, что новые выборы - единственный способ обеспечить здоровый и открытый процесс принятия решений о будущем Израиля", - заявил он.

Между тем, спикер Палаты представителей Майк Джонсон раскритиковал высказывания Шумера.

Он заявил, что призывы Шумера к новым выборам в Израиле "крайне неуместны" и "просто неправильны".

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, в свою очередь, отметил, что комментарии Шумера были "выходящими за рамки" и "очень неуместными".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, ШУМЕР, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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