Блинкен заявил об уходе в отставку Виктории Нуланд

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о скором уходе в отставку своего заместителя Виктории Нуланд, сообщил во вторник госдеп.
"Виктория Нуланд дала мне знать, что планирует в ближайшие недели покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.
Он отметил, что они вместе с президентом США Джо Байденом попросили заместителя госсекретаря по вопросам управления Джона Басса временно исполнять обязанности Нуланд.
Блинкен поблагодарил Нуланд за ее работу в госдепе, говорится в заявлении.
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