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Дальнее зарубежье 05.03.2024 17:58

Блинкен заявил об уходе в отставку Виктории Нуланд

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о скором уходе в отставку своего заместителя Виктории Нуланд, сообщил во вторник госдеп.

"Виктория Нуланд дала мне знать, что планирует в ближайшие недели покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что они вместе с президентом США Джо Байденом попросили заместителя госсекретаря по вопросам управления Джона Басса временно исполнять обязанности Нуланд.

Блинкен поблагодарил Нуланд за ее работу в госдепе, говорится в заявлении.

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Тэги: США, НУЛАНД, ГОСДЕП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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