Госдепартамент США одобрил продажу Турции истребителей F-16

Американский госдепартамент уведомил Конгресс, что одобрил продажу истребителей F-16 и сопутствующего оборудования Турции на сумму $23 млрд, сообщила The New York Times.
Как отметили газете представители госдепа и Пентагона, это было сделано после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал документы, разрешающие вступление Швеции в НАТО.
Издание пишет, что представители Конгресса потребовали ознакомиться с документами, прежде чем принять решение об одобрении сделки. Для того, чтобы они имели такую возможность, госдепартамент попросил Турцию доставить документы самолетом в США в пятницу.
Официальное уведомление госдепартамента Конгрессу "означает, что продажа почти наверняка состоится, это удовлетворит главное условие Эрдогана по поддержке вступления Швеции в НАТО и потенциально поможет положить конец эпизоду, который обострил отношения между Соединенными Штатами и Турцией", - считает The New York Times.
Как сообщалось, власти Турции в четверг завершили процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, текст соответствующего закона опубликован в национальном официальном журнале.
Документ ратифицировал парламент, а затем подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление.
В настоящее время Венгрия останется единственным членом альянса, который еще не одобрил членство Швеции в альянсе. В то же время, как сообщалось, на этой неделе венгерский премьер Виктор Орбан в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что правительство призовет парламент как можно быстрее ратифицировать членство Швеции.
Пентагон сообщил также, что госдеп одобрил продажу на $8,6 млрд истребителей пятого поколения F-35 Греции.
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