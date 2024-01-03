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Дальнее зарубежье 03.01.2024 10:30

США выступают против планов израильских министров по выселению палестинцев за пределы сектора Газа

Соединенные Штаты не одобряют заявлений израильских министров, которые выступают за переселение палестинцев из Газы, заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Эта риторика является подстрекательской и безответственной. Правительство Израиля, в том числе премьер-министр, неоднократно и последовательно заверяли нас, что подобные заявления не отражают политику израильского правительства. Они должны быть немедленно прекращены", - говорится в заявлении дипломата.

По его словам, Соединенные Штаты "последовательно и недвусмысленно заявляли, что Газа является палестинской землей и останется палестинской землей, а ХАМАС больше не контролирует ее будущее и никакие террористические группировки не способны угрожать Израилю".

"Именно к такому будущему мы стремимся в интересах израильтян и палестинцев, региона и всего мира", - заявил Миллер.

Ранее министры израильского кабинета от правой коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир выступили с заявлениями о необходимости выселения палестинцев из сектора Газа.

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Тэги: США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ГОСДЕП


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