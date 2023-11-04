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Блинкен заявил, что прекращение огня в Газе позволит ХАМАС перегруппироваться

Госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров с коллегами из арабских стран в Аммане заявил, что Вашингтон выступает против режима прекращения огня в секторе Газа, сообщают арабские СМИ.

По словам Блинкена, такой режим позволит ХАМАС "перегруппироваться и осуществить атаки, подобные той, что произошла 7 октября", поэтому необходима гуманитарная пауза.

Он также отметил, что США и арабские страны обсудили, как работать над тем, чтобы урегулировать ситуацию в рамках принципа сосуществования двух государств.

При этом, добавил госсекретарь США, он и его арабские коллеги считают, что "статус-кво" сектора Газа, контролируемого ХАМАС, должен прекратиться.

"Все согласны с важностью использования нашего влияния и возможностей для того, чтобы не допустить открытия другого фронта в этом конфликте", - подчеркнул Блинкен.

В свою очередь министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади после переговоров заявил, что "нельзя позволить, чтобы война в секторе Газа продолжалась", и призвал к незамедлительному прекращению огня.

"Весь регион утопает в ненависти, которая распространится на будущие поколения", - сказал он.

"Мы подтвердили позицию арабских стран, которая призывает к незамедлительному прекращению огня и незамедлительной поставке гуманитарной помощи", - отметил глава МИД Иордании.

Ранее сообщалось, что на встречу в Аммане были приглашены министры иностранных дел Иордании, Египта, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, а также главный советник президента Палестины Махмуда Аббаса.

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Тэги: БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ЭНТОНИ БЛИНКЕН


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