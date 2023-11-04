Блинкен заявил, что прекращение огня в Газе позволит ХАМАС перегруппироваться

Госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров с коллегами из арабских стран в Аммане заявил, что Вашингтон выступает против режима прекращения огня в секторе Газа, сообщают арабские СМИ.
По словам Блинкена, такой режим позволит ХАМАС "перегруппироваться и осуществить атаки, подобные той, что произошла 7 октября", поэтому необходима гуманитарная пауза.
Он также отметил, что США и арабские страны обсудили, как работать над тем, чтобы урегулировать ситуацию в рамках принципа сосуществования двух государств.
При этом, добавил госсекретарь США, он и его арабские коллеги считают, что "статус-кво" сектора Газа, контролируемого ХАМАС, должен прекратиться.
"Все согласны с важностью использования нашего влияния и возможностей для того, чтобы не допустить открытия другого фронта в этом конфликте", - подчеркнул Блинкен.
В свою очередь министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади после переговоров заявил, что "нельзя позволить, чтобы война в секторе Газа продолжалась", и призвал к незамедлительному прекращению огня.
"Весь регион утопает в ненависти, которая распространится на будущие поколения", - сказал он.
"Мы подтвердили позицию арабских стран, которая призывает к незамедлительному прекращению огня и незамедлительной поставке гуманитарной помощи", - отметил глава МИД Иордании.
Ранее сообщалось, что на встречу в Аммане были приглашены министры иностранных дел Иордании, Египта, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, а также главный советник президента Палестины Махмуда Аббаса.
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