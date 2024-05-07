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07.05.2024 12:42

В Yelo Bank прошла донорская акция

Yelo Bank, известный своими инициативами в области корпоративной социальной ответственности, на этот раз организовал акцию по сдаче крови в своем Головном офисе. Это важное мероприятие было реализовано в партнерстве с Центральным банком крови и Центром талассемии, под девизом «Сдай кровь -спаси жизнь». В мероприятии, в качестве добровольцев-доноров, приняли участие как руководство, так и сотрудники Yelo Bank. Каждый донор прошел тщательный медицинский осмотр со стороны мобильного медицинского персонала Центрального банка крови, с соблюдением всех стандартов безопасности и гигиены. Собранная кровь будет использована для лечения пациентов, страдающих гемофилией и талассемией. Банк гордится возможностью вносить свой вклад в такие жизненно важные проекты и планирует поддерживать их и в будущем.

Отмечая, что здоровье превыше всего, Yelo Bank призывает всех принять участие в подобных акциях, не стесняться становиться донором и поддерживать тех, кто в этом нуждается.

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Yelo Bank – Яркий Банкинг!

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