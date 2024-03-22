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Дальнее зарубежье 22.03.2024 10:20

Резолюция США по ситуации в Газе будет представлена на голосование в Совбезе ООН в пятницу

США в пятницу утром представят на голосование в Совбезе ООН свою резолюцию по ситуации в секторе Газа, сообщает CNN со ссылкой на представителя американской миссии при организации Нейта Эванса.

"Соединенные штаты в течение последних нескольких недель серьезно работали с членами Совета над резолюцией, которая безоговорочно поддержит продолжающиеся дипломатические усилия, направленные на обеспечение немедленного прекращения огня в Газе в рамках сделки по освобождению заложников, которая приведет к освобождению заложников и поможет увеличить объем гуманитарной помощи", - цитирует телеканал Эванса.

"После многих раундов консультаций с Советом безопасности мы вынесем эту резолюцию на голосование в пятницу утром", - уточнил он.

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Тэги: США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ООН


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