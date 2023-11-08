Блинкен заявил, что сектором Газа не должны управлять ни ХАМАС, ни Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что ни Израиль, ни движение ХАМАС не должны управлять сектором Газа после того, как закончится нынешний военный конфликт.

"ХАМАС не сможет продолжать управлять Газой. В противном случае это приведет к повторению событий 7 октября (...) Но и ясно то, что и Израиль не может оккупировать Газу", - приводят американские СМИ слова Блинкена.

По его словам, "возможно, понадобится некий переходный период в конце конфликта".

"Обязательно то, чтобы палестинский народ был в центре системы управления Газой", - подчеркнул госсекретарь США, добавив, что Вашингтон выступает против "перемещения палестинского населения".

Ранее советник израильского премьера Марк Регев заявил, что Израиль после разгрома движения ХАМАС не планирует управлять сектором Газа, но считает необходимым сохранять присутствие на палестинской территории своих сил безопасности.