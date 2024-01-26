США приостанавливают дополнительное финансирование для БАПОР

Вашингтон останавливает программу дополнительного финансирования для Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) из-за сообщений о том, что некоторые члены агентства могут быть причастны к атаке ХАМАС 7 октября 2023 года, заявили в Госдепе США.

"США крайне обеспокоены утверждениями о том, что двенадцать сотрудников БАПОР могли быть вовлечены в террористическую атаку ХАМАС на Израиль 7 октября. Госдеп приостанавливает дополнительное финансирование БАПОР, пока мы рассматриваем эти обвинения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 января госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с генсеком ООН Антониу Гутерришем и отметил важность тщательного и быстрого расследования дела.

В США приветствуют решение начать расследование и готовность Гутерриша принять меры, если обвинения подтвердятся, а также приветствуют решение ООН провести "комплексную и независимую" проверку БАПОР.

В заявлении госдепа говорится, что США связались с властями Израиля, чтобы получить больше информации об этих обвинениях.