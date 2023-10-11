Путин назвал очевидным провалом США ситуацию на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал нынешнюю ситуацию как провал политики США на Ближнем Востоке.

По итогам пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя" модератор ведущего межарабского телеканала Al Ghad Амро Абдель Хамид спросил у президента России, изменят ли США свою политику с учетом того, что ситуация на Ближнем Востоке является примером их провала.

"Я этого не знаю, это их нужно спрашивать. То, что это провал - это очевидная вещь", - сказал Путин.

Он объяснил это тем, что США практически отошли от прежних международных инструментов по урегулированию этой проблемы, в число которых было включено несколько стран, включая Россию.

"Практически они монополизировали процесс урегулирования. Но, как вы знаете, на каком-то этапе Палестинская автономия должна была сделать ряд довольно серьезных заявлений и сказать о том, что на тех принципах, на которых предлагается что-то урегулировать, она не готова этого сделать. Прежде всего связано это, конечно, с поселенческой политикой Израиля", - сказал Путин.

Позиция России всегда была ясной и прозрачной, отметил он. "Она хорошо известна и нашим друзьям в Палестине, и израильскому руководству. И я лично, мы всегда говорили об одном и том же - нужно выполнять принятые ранее решения Совета Безопасности ООН, вплоть до создания независимого суверенного палестинского государства", - отметил Путин.