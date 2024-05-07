Исследование двух сотрудников БВШН вошло в список важных результатов НАНА

Научно-исследовательская работа, представленная ученым секретарем Аппарата при Руководстве Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), доктором химических наук, доцентом Ильхамой Зарбалиевой и завучем кафедры химической инженерии БВШН Хаджар Набиевой, включена в список важных научных результатов Президиума НАНА.

В ходе научно-исследовательской работы были синтезированы новые виды ПАВ моно- и гемини-типа, исследовано их применение в различных направлениях нефтехимии и получены важные результаты.

Статьи по этой теме были опубликованы в различных журналах, индексированных в базах данных Elmmetric.