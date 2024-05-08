Бесплатные переводы по карте Yelo

Лидирующий банковский продукт Yelo Bank карта Yelo — продолжает привлекать внимание благодаря своим уникальным преимуществам. Если вы стремитесь получать доход от расходов и остатка по своей карте, карта Yelo идеально подойдет для вас. Вот основные преимущества карты:

· Бесплатные переводы с карты на карту: вы можете осуществлять переводы на любую банковскую карту внутри страны без дополнительных комиссий до лимита в 3000 AZN (либо в валютном эквиваленте) в месяц. В этот же лимит входит бесплатное снятие наличных в банкоматах Yelo Bank и Azerpocht.

· Высокий процент кэшбэка: предоставляется 5% кэшбэка в таких часто используемых категориях, как кафе и рестораны, рынки, аптеки, магазины электроники и одежды. Для активации нужно выбрать три категории в приложении Yelo, соответствующие вашим основным расходам. Также доступен дополнительный кэшбэк в размере до 30% от покупок у партнерских сетей.

· Бонус на баланс карты: владельцы карты Yelo получают до 6% годовых от средств на карте, без требований к минимальной сумме на счету.

· Бесплатная доставка при онлайн-заказе: Yelo Bank ценит ваше время, поэтому предлагает бесплатную доставку карты на ваш адрес.

Для получения карты Yelo перейдите по ссылке: https://bit.ly/49pPDwb

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Yelo Bank – Яркий Банкинг!