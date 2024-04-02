Кеннеди-младший счел Байдена более серьезной угрозой демократии, чем Трампа

Независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший заявил, что Джо Байден представляет более значительную угрозу демократии, нежели стремящийся вернуться в Белый дом Дональд Трамп.

"Я могу утверждать, что президент Байден является гораздо более серьезной угрозой для демократии. Причина заключается в том, что президент Байден является первым кандидатом на переизбрание, первым президентом в истории, который использовал федеральные агентства для цензуры политических выступлений, а также для цензуры, направленной против оппонента", - сказал Кеннеди-младший в интервью CNN.

Так он прокомментировал приостановку в прошлом работы своих аккаунтов в социальных сетях, что, по его мнению, стало результатом давления администрации Байдена.

В то же время Кеннеди отметил, что попытки Трампа пересмотра результатов президентских выборов 2020 года недемократичны.

"Но вопрос был в том, кто представляет собой более серьезную угрозу демократии. (...) Могу сказать - это Байден", - заявил он.

70-летний Роберт Кеннеди-младший является юристом по вопросам экологии и активистом, выступающим против вакцинации. Он - сын бывшего сенатора от Нью-Йорка, генерального прокурора США Роберта Кеннеди и племянник 35-го президента Джона Кеннеди.

Кеннеди-младший в апреле 2023 года выдвинул свою кандидатуру на участие в президентских "праймериз" от Демократической партии. Однако позднее он заявил, что будет баллотироваться как независимый кандидат.