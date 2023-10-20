Республиканец Джордан выбыл из списка кандидатов в спикеры палаты представителей США

Республиканцы в пятницу сняли кандидатуру Джима Джордана, который выдвигался на должность спикера палаты представителей Конгресса США, передает CNN.
"Джим Джордан проиграл в тайном голосовании членов палаты представителей из числа Республиканской партии", - информирует телеканал.
Республиканка Марджори Тейлор Грин сообщила, что палата вернется к обсуждению новых кандидатов в понедельник, 23 октября. У конгрессменов будет время до 29 октября для того, чтобы выдвинуть новую кандидатуру.
Представители Республиканской партии Кевин Херн и Остин Скотт уже заявили, что поборются за пост спикера.
Ранее в пятницу палата представителей по итогам третьего раунда голосования не смогла избрать нового спикера. По данным CNN, кандидатуру Джордана поддержали 194 республиканца, что на шесть голосов меньше, чем в первый раунд голосования. Его не поддержали 25 республиканцев. Соперник Джордана, демократ Хаким Джеффрис получил 210 голосов, что на два меньше, чем в предыдущий раз.
Для того, чтобы занять пост спикера, необходимо заручиться большинством голосов при полном составе палаты представителей в 435 человек: большинство составляет 217 голосов.
Ранее в пятницу президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на дополнительно финансирование, которое включает оказание финансовой помощи Украине сроком на год в размере $61,4 млрд, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля. Однако Конгресс не сможет принять соответствующий законопроект, пока в палате представителей не изберут нового спикера.
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