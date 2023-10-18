Палата представителей вновь не смогла избрать спикера, Джим Джордан теряет голоса

Палата представителей конгресса США в среду по итогам второго раунда голосования не смогла избрать нового спикера: выдвинутый республиканцами Джим Джордан вновь не набрал достаточного количества голосов, передает CNN.

По данным телеканала, за его кандидатуру проголосовали 199 представителей, что на один голос меньше, чем по результатам первого раунда голосования. Телеканал уточняет, что его не поддержали 22 республиканца. При этом его соперник, демократ Хаким Джеффрис, получил 212 голосов, как и накануне.

Для того, чтобы занять пост спикера, необходимо заручиться большинством голосов при полном составе палаты представителей, которое в настоящее время составляет 217 голосов.

Пока не сообщается, когда пройдет следующий этап голосования.

CNBC сообщает, что все больше республиканцев и демократов поддерживают идею расширения полномочий временного спикера Патрика Макгенри. Один из законодателей Республиканской партии Майк Келли из Пенсильвании выдвинул проект резолюции об избрании Макгенри временным спикером с расширенными полномочиями. Это, по словам Келли, "позволит палате представителей вынести на рассмотрение важные законы, включая законопроекты об ассигнованиях".

Другой республиканец в палате представителей, Дэйв Джойс из Огайо, ранее в среду заявил NBC News, что представит собственную резолюцию по кандидатуре Макгенри. CNN со ссылкой на источники в палате сообщает, что голосование по ней может пройти уже в среду.

Некоторые демократы также поддержали идею расширения полномочий Макгенри.

В свою очередь Джордан заявил, что не поддерживает такое предложение.

Тем временем, как сообщает телеканал CNN, ряд республиканцев палаты представителей ведут переговоры о блокировании кандидатуры Джордана.

Со своей стороны, демократы советуют членам своей партии голосовать за лидера меньшинства Хакима Джеффриса.

Джордан считается одним из ближайших союзников бывшего президента США Дональда Трампа, сам Трамп поддержал его кандидатуру. Джордан неоднократно голосовал против мер по увеличению военной помощи Украине, заявляя журналистам, что "главной проблемой в умах американцев является не Украина, а ситуация на границах США и преступность на улицах, и все это понимают".

3 октября в палате представителей проголосовали за отставку республиканца Кевина Маккарти с поста спикера. Это спровоцировало споры в рядах конгрессменов-республиканцев. Временным спикером был назначен республиканец Макгенри.