Палата представителей в очередной раз не смогла избрать спикера

Палата представителей конгресса США в пятницу по итогам третьего раунда голосования не смогла избрать нового спикера: выдвинутый республиканцами Джим Джордан теряет поддержку, передает CNN.
По данным телеканала, за его кандидатуру проголосовали 194 представителей, что на шесть голосов меньше, чем по результатам первого раунда голосования. Уточняется, что его не поддержали 25 республиканцев. Его соперник, демократ Хаким Джеффрис, получил 210 голосов, что на два меньше, чем на первом голосовании.
Для того, чтобы занять пост спикера, необходимо заручиться большинством голосов при полном составе палаты представителей, которое в настоящее время составляет 217 голосов.
Пока не сообщается, когда пройдет следующий этап голосования.
Джордан заявил, что не собирается сдаваться, несмотря на то, что все больше республиканцев не отдают за него свои голоса.
Со своей стороны, бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что члены палаты "находятся в очень неудобном положении".
"Это проблема для партии. Это восемь сумасшедших членов партии под руководством (члена палаты представителей Мэтта - ИФ) Гетца, которые поставили нас в неудобное положение", - приводит CNN слова Маккарти.
Гетц в начале октября подал резолюцию, призывающую провести голосование по отстранению Маккарти.
После третьего раунда голосования Гетц заявил, что он вместе с еще семью республиканцами направил письмо своим коллегам, призывая их проголосовать за Джордана на пост спикера.
"Если этим несогласным нужен фунт нашей плоти, мы готовы отдать его им, чтобы избрать Джордана спикером", - сказал Гетц.
Джордан считается одним из ближайших союзников бывшего президента США Дональда Трампа, сам Трамп поддержал его кандидатуру. Джордан неоднократно голосовал против мер по увеличению военной помощи Украине, заявляя журналистам: "Главной проблемой в умах американцев является не Украина, а ситуация на границах США и преступность на улицах, и все это понимают".
3 октября в палате представителей проголосовали за отставку республиканца Кевина Маккарти с поста спикера. Это спровоцировало споры в рядах конгрессменов-республиканцев. Временным спикером был назначен республиканец Патрик Макгенри.
Пока палата представителей не изберет спикера, она не может заниматься согласованием бюджета и принимать законы.
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